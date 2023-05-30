В Ульяновске сошли с рельсов две железнодорожные цистерны с конденсатом
Ульяновская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на железной дороге в Ульяновске, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным сведениям, 30 мая 2023 года, около 04:20 московского времени на станции "Ульяновск-2" при маневрах произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, причем одна из цистерн опрокинулась.
"Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Сообщается также, что на место происшествия выехал Ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России на транспорте и следователь Самарского СОТ ЦМСУТ СК России.