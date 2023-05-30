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СМИ: одним из атаковавших Москву дронов оказался UJ-22 Airborne

Russia Today сообщает со ссылкой на видео от очевидцев, что одним из атаковавших Москву дронов был UJ-22 Airborne. Это ударный беспилотник украинского производства.

UJ-22 Airborne может использоваться в разведцелях, для транспортировки грузов или в качестве дрона-камикадзе, если несет боеприпасы или взрывчатку, пишут «Аргументы и факты».

Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву

Этот дрон может летать на высоте до шести тысяч метров со скоростью до 160 километров в час. Максимальная дальность - 800 километров, а управление у него наземное. Беспилотник оснащен двухтактным бензиновым двигателем и фюзеляжем классической аэродинамической схемы.

Утром 30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки дронов несколько зданий получили незначительные повреждения. Два человека обратились к медикам, но серьезно никто не пострадал.

Позже в Минобороны сообщили, что в атаке участвовали восемь беспилотников. Военные подчеркнули, что все беспилотники были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от целей, еще пять были сбиты комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

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