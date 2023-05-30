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СКР начал расследовать факты падения дронов на здания в Москве

Следственный комитет России (СКР) начал расследовать факты падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здания в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

СКР начал расследовать факты падения дронов на здания в Москве
© Lenta.ru

По данным ведомства, пострадавших нет. В нескольких зданиях есть повреждения. Также ряд дронов был сбит силами ПВО в Подмосковье.

На местах работают следователи и сотрудники экстренных служб. Выясняется, кто запустил дроны.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

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