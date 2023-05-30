СКР начал расследовать факты падения дронов на здания в Москве

По данным ведомства, пострадавших нет. В нескольких зданиях есть повреждения. Также ряд дронов был сбит силами ПВО в Подмосковье.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.