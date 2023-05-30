$80.06+0.0985.90-0.02

Подсчитано число атаковавших Москву дронов

Около 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в атаке на Москву утром во вторник, 30 мая. Их число подсчитала Baza в Telegram-канале.

Подсчитано число атаковавших Москву дронов
© Lenta.ru

По информации издания, одну часть дронов удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, другая зацепилась за деревья и провода, так как летела на сверхмалой высоте.

Три беспилотника долетели до Москвы и врезались в жилы дома. Один из дронов нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Очевидцы сообщили о взрыве в московском жилом доме

Дроны атаковали Москву утром во вторник, 30 мая. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.

О звуках взрывов сообщали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Помимо этого, очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги. В сети также появились кадры сбитого над Рублевкой дрона.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий