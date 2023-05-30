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Три человека сгорели в пожаре на складе в Подмосковье

Три человека сгорели в пожаре в Одинцове, сообщает прокуратура Московской области.

Три человека сгорели в пожаре на складе в Подмосковье
© Мослента

«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник, 30 мая, на складе пункта приема металлолома на улице Западной. После его тушения были обнаружены тела трех погибших.

Ранее сообщалось о трупе пристегнутого наручниками к посудомоечной машине мужчины. Тело нашли после тушения пожара на улице Бойцовой в Москве.

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