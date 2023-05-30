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Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Жители нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания БПЛА эвакуированы на время работы экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", – заявил он.

Градоначальник подчеркнул, что жители смогут вернуться в свои квартиры сразу же после окончания работ.

Ранее Собянин сообщил, что утром во вторник, 30 мая, после атаки беспилотников разрушения получили несколько зданий в Москве. По словам мэра, в результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников на подлете к Москве. Он попросил жителей, которые слышали звуки взрывов, сохранять спокойствие.

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