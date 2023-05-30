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Губернатор Подмосковья: ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве

Жители некоторых районов Московской области сегодня утром могли слышать звуки работы системы противоракетной обороны, сообщает в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал о работе ПВО под Москвой
© globallookpress.com

По его словам, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотных летательных аппарата. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Отмечается, что на месте работают все экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Он не уточнил точное количество и масштабы повреждений в результате атаки дронов.

Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву

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