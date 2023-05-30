Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву

Все экстренные службы Москвы находятся на местах происшествий после атаки беспилотников в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, службы выясняют все обстоятельства случившегося.

Мэр Москвы призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось, что в московской полиции ввели план «Тайфун». Его вводят, когда помощь полицейских необходима экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера. План предполагает сбор личного состава.