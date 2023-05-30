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Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву

Все экстренные службы Москвы находятся на местах происшествий после атаки беспилотников в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву
© РИА Новости

По словам градоначальника, службы выясняют все обстоятельства случившегося.

Мэр Москвы призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось, что в московской полиции ввели план «Тайфун». Его вводят, когда помощь полицейских необходима экстренным службам при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного («Тайфун-1») и природного («Тайфун-2») характера. План предполагает сбор личного состава.

Утром 30 мая стало известно об атаке украинских беспилотников на Москву. По последним данным, три дома в столице повреждены. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Позднее стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

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