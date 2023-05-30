В МЧС рассказали об атаковавших Москву беспилотниках

Атаковавшие Москву 30 мая беспилотники попали в дома, расположенные в Новомосковском округе и на Профсоюзной улице. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в МЧС.

Представитель экстренных служб уточнил, что один из дронов влетел в верхние этажи дома номер 98 по улице Профсоюзной, а второй — повредил фасад 24-этажного дома на улице Атласова в Новой Москве.

Ранее группу из пяти беспилотников сбили в небе над Московской областью в районе Рублевки. Помимо этого, была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного БПЛА.