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В МЧС рассказали об атаковавших Москву беспилотниках

Атаковавшие Москву 30 мая беспилотники попали в дома, расположенные в Новомосковском округе и на Профсоюзной улице. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в МЧС.

Представитель экстренных служб уточнил, что один из дронов влетел в верхние этажи дома номер 98 по улице Профсоюзной, а второй — повредил фасад 24-этажного дома на улице Атласова в Новой Москве.

Ранее группу из пяти беспилотников сбили в небе над Московской областью в районе Рублевки. Помимо этого, была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного БПЛА.

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30 мая в результате налета беспилотников на Москву были повреждены несколько зданий. Жители двух многоквартирных домов были эвакуированы. Атаку БПЛА подтвердил мэр города Сергей Собянин. В Москве ввели план «Тайфун». Также стало известно об отключении в городе навигации.

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