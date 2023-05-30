В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве
В МЧС выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве, в результате которого в многоэтажном жилом доме были выбиты стекла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка ведомства.
Происшествие случилось по адресу Атласова, дом 11. Прибывшие на место спасатели обнаружили нарушение остекления на 25 этаже. После вскрытия квартиры пожара выявлено не было.
Как говорят очевидцы, был слышен звук взрыва. Устанавливается причина и обстоятельства инцидента.