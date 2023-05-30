В МЧС выясняют причины взрыва в Новой Москве

В МЧС выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве, в результате которого в многоэтажном жилом доме были выбиты стекла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка ведомства.

Происшествие случилось по адресу Атласова, дом 11. Прибывшие на место спасатели обнаружили нарушение остекления на 25 этаже. После вскрытия квартиры пожара выявлено не было.