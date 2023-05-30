Бывшим участникам ореховской ОПГ вынесли приговор

Московский областной суд при участии присяжных вынес приговор бывшим участникам ореховской организованной преступной группы (ОПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело рассматривалось на протяжении трех лет. За это время один из подсудимых, Аслан Сулейманов, умер. Суд признал всех семерых подсудимых виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС), создании банды или участии в ней, убийствах и покушениях, а также незаконном обороте оружия (статьи 210, 209, 105 и 222 Уголовного кодекса РФ). Как установил суд, всего на счету банды 14 убийств, девять покушений и один эпизод приготовления к убийству.

В результате Сергей Фролов, которому после разгрома правоохранителями ореховского ОПС в конце 1990-х удавалось на протяжении 17 лет скрываться от следствия, был приговорен к пожизненному заключению. Его ближайший помощник Гарник Саркисян получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей. Остальным подсудимым также было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 17 лет.

Ранее отбывающий пожизненное наказание лидер ореховско-медведковской банды Олег Пылев признался в убийстве человека в Испании. В сентябре 2007 года Пылева приговорили к пожизненному заключению, признав виновным в создании организованной преступной группировки, а также в бандитизме и участии в 11 убийствах. Вместе с криминальным авторитетом были осуждены еще девять человек.