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В экстренных службах назвали возможную причину взрыва в Новой Москве

Беспилотник мог врезаться в многоэтажный жилой дом в Новой Москве, в результате чего произошел взрыв. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах назвали возможную причину взрыва в Новой Москве
© ТАСС

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома. Точно можно будет сказать после соответствующих экспертиз", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате взрыва в квартирах на трех этажах нарушено остекление.

"Предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет", - добавил представитель экстренных служб.

В столичном главке МЧС ранее сообщили ТАСС, что поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11 в Новой Москве. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже, но после того как попали в квартиру, признаков пожара обнаружено не было. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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