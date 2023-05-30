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Житель Крыма пошел под суд за попытку примкнуть к «Азову»

Суд в Ростове-на-Дону приступил к слушанию дела 23-летнего жителя Крыма Альберта Круглова, который пытался попасть на территорию Украины, чтобы примкнуть к бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Житель Крыма пошел под суд за попытку примкнуть к «Азову»
© pixabay

По версии следствия, в ноябре 2022 года Круглов, будучи активным противником внешней и внутренней политики России, принял решение присоединиться к украинскому формированию. Он купил камуфлированную форму, перчатки, противогаз и нож и разработал маршрут выезда на территорию Украины.16 ноября его задержали сотрудники УФСБ по Крыму и позднее по решению суда его заключили под стражу. Круглов обвиняется в приготовлении к госизмене и намерении присоединиться к террористической организации.

В 2019 году Круглов пошел под суд за призывы к экстремистской деятельности в интернете, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. По данным ФСБ, в июле 2018 года по месту проживания мужчины обнаружили и изъяли два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, которые были замаскированы под термос и бутылку. Помимо этого, обвиняемый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности в соцсетях. В ходе следствия он полностью признал свою вину. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

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