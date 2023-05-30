В Подмосковье загорелся склад с медицинским спиртом

В Подмосковье на складе в селе Осташево произошел пожар, сообщается на сайте регионального МЧС.

Огонь вспыхнул в двухэтажном бетонном здании на Рузском шоссе. По состоянию на 16:02 площадь горения составила 3,4 тысячи квадратных метра. По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточняет ТАСС, из здания были эвакуированы 30 сотрудников, пожару присвоен повышенный ранг сложности. На складе хранился медицинский спирт.