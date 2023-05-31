Сербы напали на полицейскую машину в Косово

29 мая в ходе столкновений между сербами-демонстрантами и силовыми структурами Косово пострадали 52 серба и не менее 30 служащих миссии НАТО в Косово KFOR, трое из которых получили огнестрельные ранения. 31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере частично признанной республики Косово начался новый митинг сербского населения. Демонстранты принесли с собой 250-метровый национальный флаг. Поводом для протестов стало назначение албанцев на посты лидеров четырех муниципалитетов на севере Косово по итогам местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население.