В апартаментах «Москва-сити» обрушилась стена

В комплексе апартаментов Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити» обрушилась стена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, в апартаментах на 60-м этаже одной из башен комплекса. Площадь обрушения оценили в три квадратных метра. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, причиной обрушения стены стал небольшой пожар. Оказалось, что загорелся строительный мусор на площади одного квадратного метра.