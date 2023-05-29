$80.06+0.0985.90-0.02

Mash: над аэропортом Внуково летал неопознанный дрон, который мог вести съемку

В воскресенье, 28 мая, над московским международном аэропортом Внуково был замечен неопознанный беспилотник, который, предположительно, осуществлял разведывательную съемку. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Над аэропортом Внуково заметили неопознанный дрон
© Depositphotos

По информации канала, местные жители сообщили о дроне в полицию. Они рассказали, что беспилотный летательный аппарат летел примерно на высоте 20-этажного дома вдоль Внуковского шоссе. По словам очевидцев, затем дрон сделал несколько кругов вокруг взлетной полосы и скрылся.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник препятствовал посадке самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий