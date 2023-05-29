Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве

"В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают расправой им, а также их родителям. Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержан порядка 50 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.