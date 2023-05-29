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На западе Москвы почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда за нарушения правопорядка

Почти 50 иностранных граждан задержаны на западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве
© РИА Новости

"В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают расправой им, а также их родителям. Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержан порядка 50 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 28 мая в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции на западе Москвы задержали и доставили в территориальные отделы 49 граждан.

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