Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве

Почти 50 иностранных граждан задержаны на западе Москвы в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
"В полицию поступило сообщение от местных жителей в районе улицы Вяземской о том, что иностранные граждане прогоняют детей с футбольной площадки, угрожают расправой им, а также их родителям. Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержан порядка 50 иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 28 мая в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции на западе Москвы задержали и доставили в территориальные отделы 49 граждан.