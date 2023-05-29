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Житель Подмосковья жестко убил свою знакомую во время застолья

В Подмосковье мужчина до смерти избил свою знакомую во время распития спиртного. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 29 мая.

Житель Подмосковья жестко убил свою знакомую во время застолья
© Вечерняя Москва

По ее словам, преступление произошло 27 мая в городе Подольск. Мужчина распивал алкоголь со своей 45-летней знакомой. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой 40-летний злоумышленник набросился на женщину с кулаками. Он нанес ей множество ударов по голове, лицу и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Мужчина попытался избавиться от следов преступления, а позже вызвал на место происшествия правоохранительные органы. Мужчину раскусили и задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

— Сотрудники СК осмотрели место преступления и изучили записи камер видеонаблюдения. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта, — заключила Врадий.

Другой случай произошел в Сергиевом Посаде. Пьяный мужчина забросал прохожего камнями. От полученных травм местный житель скончался на месте.

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