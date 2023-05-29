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Под Волгоградом пантера напала на ребенка в зоопарке

Полиция организовала проверку по факту нападения пантеры на семилетнюю девочку на одной из экоферм в Волгоградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пантера напала на девочку под Волгоградом
© globallookpress.com

"Заявлений не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, отметив, что полиция организовала проверку.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что после оказания медицинской помощи ребенок направлен на амбулаторное лечение.

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Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о нападении пантеры на семилетнюю девочку на хуторе Вертячий Волгоградской области.

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