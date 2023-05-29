Пантера напала на девочку под Волгоградом

Полиция организовала проверку по факту нападения пантеры на семилетнюю девочку на одной из экоферм в Волгоградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Заявлений не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, отметив, что полиция организовала проверку.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что после оказания медицинской помощи ребенок направлен на амбулаторное лечение.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о нападении пантеры на семилетнюю девочку на хуторе Вертячий Волгоградской области.