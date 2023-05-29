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49 минут назад

ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале

Lenta.ruиещё 4

Сотрудники ФСБ накрыли крупную сеть нарколабораторий, задержаны десять членов организованной преступной группировки (ОПГ), причастных к производству и сбыту мефедрона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
Фото: lenta.rulenta.ru

Задержаны пять человек, которые трудились в трех нарколабораториях, а также пять курьеров, доставлявших потребителям произведенный наркотик. В ходе обысков у подозреваемых изъято 22 килограмма мефедрона, лабораторное оборудование. Еще обнаружена тысяча литров прекурсоров и химических реактивов, из которых можно было произвести 20 килограммов наркотика.

Межрегиональное преступное сообщество снабжало им города Свердловской области и соседних регионов. Следователи ФСБ возбудили пять уголовных дел.

Происшествия,ФСБ,
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