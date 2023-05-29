Пять районных судов эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

В пяти районных судах в Москве проводится эвакуация после анонимных сообщений о минировании, рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосгорсуда .

В судах приостановлены заседания. В Басманном суде сегодня должно начаться рассмотрение дела против блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки (признаны в РФ иноагентами) о фейках об армии, в Хамовническом - запланировано оглашение приговора по делу о мошенничестве из-за постов про Тину Канделаки и ее мужа.