$79.97-0.0285.92+0.04

Пять районных судов эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

В пяти районных судах в Москве проводится эвакуация после анонимных сообщений о минировании, рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Мосгорсуда.

Пять районных судов эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании
© РИА Новости

«В Хамовническом, Измайловском, Кузьминском, Чертановском, Басманном судах объявлена экстренная эвакуация после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах», - рассказал представитель суда.

В судах приостановлены заседания. В Басманном суде сегодня должно начаться рассмотрение дела против блогеров Руслана Карпука и Майкла Наки (признаны в РФ иноагентами) о фейках об армии, в Хамовническом - запланировано оглашение приговора по делу о мошенничестве из-за постов про Тину Канделаки и ее мужа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий