Очевидцы сообщили о взрыве в московском жилом доме

Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошелв поселении Московский в одном из домов на улице Атласова. Местные жители сообщили о громком хлопке, от которого в квартире на 25 этаже вылетели окна на нескольких этажах. Экстренные службы уже отправились на место происшествия.