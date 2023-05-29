В Новокузнецке самолет выкатился со взлетной полосы

В понедельник, 29 мая, лайнер авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет должен был отправиться из Новокузнецка в Санкт-Петербург, но из-за инцидента рейс задерживается.

В аэропорту заявили, что лайнер выкатился за пределы ВПП по техническим причинам, которые возникли во время его обслуживания. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры рейса заявили NGS42.RU, что самолет повредил стойку шасси. Собеседники портала рассказали, что за десять минут до вылета лайнер выкатился на траву, затем пассажиры услышали треск и их высадили.