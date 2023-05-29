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В Новокузнецке самолет выкатился со взлетной полосы

В понедельник, 29 мая, лайнер авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет должен был отправиться из Новокузнецка в Санкт-Петербург, но из-за инцидента рейс задерживается.

В аэропорту заявили, что лайнер выкатился за пределы ВПП по техническим причинам, которые возникли во время его обслуживания. В результате инцидента никто не пострадал.

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Пассажиры рейса заявили NGS42.RU, что самолет повредил стойку шасси. Собеседники портала рассказали, что за десять минут до вылета лайнер выкатился на траву, затем пассажиры услышали треск и их высадили.

Ранее самолет CRJ200, направлявшийся из Мурманска в Архангельск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы мурманского аэропорта. На борту находились 52 человека, в том числе три члена экипажа, пострадавших не было. Транспортная прокуратура начала проверку.

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