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В аэропорту Новокузнецка самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Вылет самолета в Санкт-Петербург задерживается в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области после того, как борт выкатился за пределы взлетной полосы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
© РИА Новости

"В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет. Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса", - рассказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса - в Екатеринбург и Санкт-Петербург, задержка составляет около 6 и 13 часов соответственно.

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