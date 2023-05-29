В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Вылет самолета в Санкт-Петербург задерживается в аэропорту Новокузнецка в Кемеровской области после того, как борт выкатился за пределы взлетной полосы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет. Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса", - рассказали в пресс-службе.
По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса - в Екатеринбург и Санкт-Петербург, задержка составляет около 6 и 13 часов соответственно.