В Новокузнецке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

"В аэропорту Новокузнецк задерживается рейс авиакомпании Nordwind по маршруту Новокузнецк - Санкт-Петербург. По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет. Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса", - рассказали в пресс-службе.