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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи в понедельник в 05:03 (22:03 воскресенья мск) зарегистрировали на севере Сахалина землетрясение магнитудой 4,4, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

На Сахалине произошло землетрясение
© depositphotos.com

"Эпицентр находился в 23 км западнее села Сабо в Охинском районе (самый северный район Сахалина - прим. ТАСС). Очаг подземных толчков располагался на глубине 2 км", - рассказала собеседница агентства.

По информации сейсмологов, местные жители могли ощутить подземные толчки силой до 4 баллов. Идет сбор информации.

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