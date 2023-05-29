На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,4
Сейсмологи в понедельник в 05:03 (22:03 воскресенья мск) зарегистрировали на севере Сахалина землетрясение магнитудой 4,4, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Эпицентр находился в 23 км западнее села Сабо в Охинском районе (самый северный район Сахалина - прим. ТАСС). Очаг подземных толчков располагался на глубине 2 км", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмологов, местные жители могли ощутить подземные толчки силой до 4 баллов. Идет сбор информации.