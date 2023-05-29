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МВД объявило в розыск Линдси Грэма

Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма, в отношении которого накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

"Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.

Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "позором для США" слова Грэма. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания американского сенатора, заявляла, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США".

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