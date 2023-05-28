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В Краснодарском крае рухнул беспилотник

На территории Красноармейского района Краснодарского края рухнул неизвестный беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Васин. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Также он опубликовал фотографию упавшего дрона.

В Краснодарском крае упал беспилотник
© t.me/krasnoarm_admin

Уважаемые жители! Сегодня на территории Красноармейского района упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО «Кубрис». Пострадавших нет. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем, проводятся следственные мероприятия, — написал чиновник.

В ночь на 28 мая несколько неизвестных беспилотных летательных аппаратов пытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Как заявили в оперштабе региона, все объекты были нейтрализованы, инфраструктура завода не пострадала, пожар быстро устранили.

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Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае необходимо срочно усилить противовоздушную оборону для защиты от украинских беспилотников. По его словам, в южных регионах необходимо поставить дополнительные установки по типу «Панциря» и «Осы», поскольку они на деле доказали свою эффективность.

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