В приграничном с Украиной селе нашли спущенный на парашюте предмет
Гладков: в селе Белянка на парашюте спущен неизвестный предмет
Глава Белгородской области рассказал о ситуации в регионе
Специалисты приступили к изучению неизвестного предмета, спущенного на парашюте в селе Белянка, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков рассказал, что в настоящее время ВСУ обстреливают несколько населенных пунктов Шебекинского округа.
По предварительным данным, отметил губернатор, пострадавших нет.
Вместе с тем, уточнил Гладков, в Шебекино осколки снарядов повредили забор одного из предприятий. Кроме того, на территории производственной площадки повреждены постройки.
Снаряд также попал в корпус базы отдыха, расположенной в селе Безлюдовка. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Неизвестные спустили на парашюте неизвестный предмет в селе Белянка, сообщил губернатор. Следственная группа приступила к изучению объекта.