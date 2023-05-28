Амурский тигр напал на женщину в Приморье

«Пока ситуация выясняется. На данный момент известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице. Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку. В лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу», – рассказал РИА «Новости» гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.