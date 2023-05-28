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Россиянка попала в больницу после нападения амурского тигра

Женщина в Приморском крае попала в больницу после того, как по предварительным данным, ее атаковал амурский тигр, защищавший свою добычу. О нападении тигра на человека в окрестностях села Раковка сообщили в воскресенье власти Раковской территории Уссурийского городского округа.

Амурский тигр напал на женщину в Приморье
© РИА Новости

«Пока ситуация выясняется. На данный момент известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице. Со слов мужчин, которые были с женщиной, они поехали на грузовой машине искать пропавшую вчера собаку. В лесу нашли окровавленную лежку, пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу», – рассказал РИА «Новости» гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он добавил, что на месте выясняют обстоятельства случившегося сотрудники охотнадзора.

В свою очередь в Минлесхозе Приморского края агентству сообщили, что женщина жива и информация о нападении именно тигра пока предварительная.

«По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж отогнал машиной тигра и увез жену в больницу», – сказал собеседник журналистов.

Позже в центре «Амурский тигр» уточнили, что пострадавшая получила раны плеча, предплечья и кисти, а зверь после нападения скрылся в тайге.

«Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен, и в таком случае он представляет опасность для человека», – заключили в центре.

Ранее эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова рассказала, как следует себя вести при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, без причин тигр не нападает на человека, спровоцировать атаку может поведение человека, если он как-то беспокоит животное.

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