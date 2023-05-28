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Российская таможня назвала новый способ нелегального заработка украинцев

У украинцев появился новый метод нелегального заработка — с прошлого года граждане Украины пытались провозить в легковых машинах партии наркотиков через северо-западную границу России. Такой способ назвал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, сообщает РИА Новости.

Российская таможня назвала новый способ нелегального заработка украинцев
© РИА Новости

«Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно», — отметил Давыдов, добавив, что считает это частью спланированных антироссийских действий.

По его словам, сотрудники таможни эффективно применяют имеющиеся в наличии инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, которые блокируют провоз наркотиков с территории ЕС.

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В декабре 2022 года стало известно, что сотрудники ФТС и ФСБ пресекли деятельность международной группировки, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Тогда силовики нашли у задержанных преступников более 80 килограммов гашиша общей стоимостью 200 миллионов рублей. В результате обысков у злоумышленников также были изъяты десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника и документы на двойное гражданство.

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