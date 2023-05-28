Российская таможня назвала новый способ нелегального заработка украинцев

У украинцев появился новый метод нелегального заработка — с прошлого года граждане Украины пытались провозить в легковых машинах партии наркотиков через северо-западную границу России . Такой способ назвал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов , сообщает РИА Новости .

По его словам, сотрудники таможни эффективно применяют имеющиеся в наличии инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, которые блокируют провоз наркотиков с территории ЕС .

В декабре 2022 года стало известно, что сотрудники ФТС и ФСБ пресекли деятельность международной группировки, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Тогда силовики нашли у задержанных преступников более 80 килограммов гашиша общей стоимостью 200 миллионов рублей. В результате обысков у злоумышленников также были изъяты десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника и документы на двойное гражданство.