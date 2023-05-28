Теплоход с детьми на борту сломался в Подмосковье

Теплоход «Ривьера» со взрослыми и 12 детьми на борту заглох в подмосковных Химках . Об этом телеканалу «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, судно заглохло на Химкинском водохранилище у Никольского храма. Пассажиры ждали помощи около полутора часов, после чего их эвакуировали на другое судно. Как сообщил собеседник, на теплоходе находились дети, которые ехали на экскурсию.