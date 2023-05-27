Губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел во время въезда в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за украинского обстрела Шебекина смог попасть в город лишь со второго раза. Он назвал 27 мая самым тяжёлым днём для всего округа за всё время: сам город пять раз оказался под обстрелом.