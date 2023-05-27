Губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел во время въезда в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за украинского обстрела Шебекина смог попасть в город лишь со второго раза. Он назвал 27 мая самым тяжёлым днём для всего округа за всё время: сам город пять раз оказался под обстрелом.
«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — написал он в Telegram-канале.
27 мая в Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.