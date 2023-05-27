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8 минут назад

Губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел во время въезда в Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за украинского обстрела Шебекина смог попасть в город лишь со второго раза. Он назвал 27 мая самым тяжёлым днём для всего округа за всё время: сам город пять раз оказался под обстрелом.

Губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел во время въезда в Шебекино
Фото: пресс-служба правительства Белгородской областипресс-служба правительства Белгородской области

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — написал он в Telegram-канале.

27 мая в Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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