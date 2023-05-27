$79.97-0.0285.92+0.04

Мебельная фабрика загорелась в российском городе

Кровля мебельной фабрики загорелась в Рыбинске Ярославской области. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мебельная фабрика загорелась в российском городе
© globallookpress.com

Сообщение о пожаре по адресу улица Поселковая, дом 4 поступило вечером 27 мая. По данным из открытых источников, по данному адресу располагается мебельная фабрика «Свобода». Информации о погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что на месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3 000 квадратных метров. Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В ликвидации пламени задействованы 60 человек и 21 единица техники.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий