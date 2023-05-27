Мебельная фабрика загорелась в российском городе

Кровля мебельной фабрики загорелась в Рыбинске Ярославской области. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщение о пожаре по адресу улица Поселковая, дом 4 поступило вечером 27 мая. По данным из открытых источников, по данному адресу располагается мебельная фабрика «Свобода». Информации о погибших и пострадавших нет.