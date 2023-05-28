Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Афганистане
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом, как пишет ТАСС, заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологичесомй центре.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 21 км к юго-востоку от города Джорм в провинции Бадахшан с населением около 12 тысяч человек.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 около берегов Соломоновых Островов.