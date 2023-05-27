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Baza показал фотографию "Нивы", атакованной дроном-камикадзе в Брянской области

В сети появилась фотография автомобиля "Нива", который был атакован дроном-камикадзе в Брянской области. Изображение опубликовал Telegram-канал Baza.

В сети появилось фото автомобиля, атакованного дроном-камикадзе
© depositphotos.com

На кадре автомобиль запечатлен сверху. Передняя дверь справа открыта, а в части, где расположен багажник, видны повреждения.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области. В результате инцидента погибли двое военных.

Телеграм-канал «BAZA»

25 мая стало известно, что российские пограничники нейтрализовали два беспилотника-камикадзе с самодельными гранатами на территории Брянской области. Отмечалось, что дроны пытались совершить атаку на пропускной пункт.

Дрон атаковал авто Минобороны России под Брянском

Военные заметили беспилотники в районе села Ломаковка и прервали их полет электронными ружьями. 26 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Бердянск в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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