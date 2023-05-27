В сети появилось фото автомобиля, атакованного дроном-камикадзе

В сети появилась фотография автомобиля "Нива", который был атакован дроном-камикадзе в Брянской области. Изображение опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадре автомобиль запечатлен сверху. Передняя дверь справа открыта, а в части, где расположен багажник, видны повреждения.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ на дороге Бровничи — Сушаны в Брянской области. В результате инцидента погибли двое военных.

Телеграм-канал «BAZA»

25 мая стало известно, что российские пограничники нейтрализовали два беспилотника-камикадзе с самодельными гранатами на территории Брянской области. Отмечалось, что дроны пытались совершить атаку на пропускной пункт.

Военные заметили беспилотники в районе села Ломаковка и прервали их полет электронными ружьями. 26 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Бердянск в Запорожской области.