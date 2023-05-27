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На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в подмосковном Домодедово. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.

На железной дороге в Подмосковье произошла диверсия
© РИА Новости

По его информации, инцидент произошел в ночь на субботу, 27 мая, в микрорайоне Белые Столбы.

Группа людей подошла к железнодорожному полотну, вскрыла один из релейных шкафов и закинула туда коктейль Молотова, а затем подожгла еще три шкафа и скрылась. Пожар заметили около 4:00, после тушения на месте обнаружили перчатки, тряпку со следами горения и окурок.

В результате произошел сбой в движении электричек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность путей сообщения»). Правоохранительные органы ищут диверсантов.

Днем ранее две диверсии произошли на железной дороге в Санкт-Петербурге: сгорели релейные шкафы на станции Заневский Пост 1 и на перегоне Боровая — Лигово.

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