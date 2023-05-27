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Пожар на рынке «Садовод» ликвидирован

Пожар на рынке «Садовод» удалось ликвидировать. Об этом в субботу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар на рынке «Садовод» ликвидирован
© Вечерняя Москва

Уточняется, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огонь был локализован, а затем ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 27 мая. На 25-й линии рынка «Садовод» случилось возгорание. Ему присвоили ранг сложности 1бис, что означало, что сообщение о пожаре подтвердидось, и при необходимости на место происшествия в помощь могли привлечь пожарные подразделения из других районов.

25 мая пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Огонь распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.

Еще один пожар произошел в среду, 24 мая, в офисном здании в центре Москвы. Загорелось подсобное помещение на пятом этаже дома № 2 во Фроловом переулке. В 10:50 возгорание было ликвидировано. В результате пожара пострадал один человек.

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