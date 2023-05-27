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Дрон атаковал авто Минобороны России под Брянском

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Минобороны России в Брянской области. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Дрон атаковал авто Минобороны России под Брянском
© Lenta.ru

По его информации, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. Согласно предварительным данным, в результате случившегося погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что два беспилотных летательных аппарата атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за произошел взрыв — была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

В этот же день в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что два беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.

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