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Сжегшего Коран россиянина у СИЗО встретили возмущенные жители Чечни

Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель доставлен в Чечню. Возле грозненского СИЗО его встретили местные жители, передает РИА Новости.

Сжегшего Коран россиянина у СИЗО встретили возмущенные жители Чечни
© РИА Новости

Манифестанты пришли к изолятору с плакатами «Руки прочь от Корана». Они рассказали, что собрались, чтобы показать всему миру, что защитят традиционные религиозные ценности России.

Юноше никто не угрожал, его собираются перевоспитать в духе уважения к религии. О насилии речь не идет.

«Мы очень рады, что этого человека передали в нашу республику. Мы исправим его, покажем ему, что он не прав», - сказал один из жителей Грозного.

Он добавил, что никто не собирается мучить обвиняемого, но «через месяц у него будут совсем другие мысли».

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В мае в Волгограде задержали местного жителя, сжегшего Коран на фоне мечети. Им оказался Никита Журавель. Он признался, что украинские спецслужбы заплатили ему 10 тысяч рублей. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

Ранее Журавель раскаялся и извинился перед мусульманами за свой поступок.

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