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В столичной реке нашли тело человека

В акватории реки на юге Москвы нашли тело мужчины, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В столичной реке нашли тело человека
© Мослента

По данным ведомства, труп был найден в воде в районе Братеево. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти человека.

В настоящий момент прокуратура контролирует процесс установления фактов гибели мужчины. По результатам проверки будут приняты необходимые процессуальные решения, уточнили в пресс-службе.

Ранее прохожие заметили проплывающий по Москве-реке труп. Позже спасатели достали из воды тело мужчины покрытое илом.

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