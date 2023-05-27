В столичной реке нашли тело человека

В акватории реки на юге Москвы нашли тело мужчины, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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По данным ведомства, труп был найден в воде в районе Братеево. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти человека.

В настоящий момент прокуратура контролирует процесс установления фактов гибели мужчины. По результатам проверки будут приняты необходимые процессуальные решения, уточнили в пресс-службе.