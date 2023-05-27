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В российском регионе беспилотник атаковал здание МВД

В поселке Майский Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание МВД. Кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

В российском регионе беспилотник атаковал здание МВД
© ТАСС

По предварительной информации, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции. На месте работают экстренные службы.

25 мая беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область, пограничники уничтожили минимум шесть дронов.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. Предположительно, город был атакован беспилотниками. Сообщалось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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