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Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области

В Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает ТАСС.

Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области
© Ради національної безпеки і оборони України

По словам политика, два беспилотника ранним утром 27 мая атаковали административное здание нефтепровода. В результате атаки здание было повреждено, о пострадавших не сообщается. Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они сделают окончательные выводы об обстоятельствах инцидента.

В российском регионе беспилотник атаковал здание МВД

Ранее стало известно, что в поселке Майский Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание МВД. По предварительной информации, беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

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