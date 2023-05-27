Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области

В Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников , передает ТАСС.

По словам политика, два беспилотника ранним утром 27 мая атаковали административное здание нефтепровода. В результате атаки здание было повреждено, о пострадавших не сообщается. Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они сделают окончательные выводы об обстоятельствах инцидента.