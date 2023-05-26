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В Красноярске произошел пожар в автосалоне

Пожар произошел в здании автосалона в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В Красноярске произошел пожар в автосалоне
© РИА Новости

По данным агентства, речь идет об автосалоне в микрорайоне Северном в Красноярске. Оно располагается на улице 9 Мая, 2а.

«Предварительная площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Открытого горения нет. Дымит крыша», — отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожару присвоили второй ранг опасности. Известно, что внутри здания располагались шесть компаний, в том числе дилерский центр заводов «Кировец», Zoomlion и Liliani.

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