В Красноярске произошел пожар в автосалоне
Пожар произошел в здании автосалона в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным агентства, речь идет об автосалоне в микрорайоне Северном в Красноярске. Оно располагается на улице 9 Мая, 2а.
«Предварительная площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Открытого горения нет. Дымит крыша», — отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожару присвоили второй ранг опасности. Известно, что внутри здания располагались шесть компаний, в том числе дилерский центр заводов «Кировец», Zoomlion и Liliani.