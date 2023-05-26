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"Мисс Болгария" застрелена вместе с мужем и их телохранителем в ЮАР

38-летняя модель, "Мисс Болгария" Гергана Кочанова была убита выстрелом в голову в ЮАР. Также были убиты ее муж, криминальный авторитет Красимир Каменов-Куро, их телохранитель и служанка модели.

"Мисс Болгария" застрелена вместе с мужем и телохранителем в ЮАР
© Российская Газета

Инцидент произошел 25 мая в особняке пары в Кейптауне. Супруги эмигрировали из Болгарии в Африку вскоре после женитьбы в 2015-м из-за проблем с законом - мафиозо был объявлен в розыск Интерполом.

По инцидент только что сообщил болгарский портал "Флагман", называя произошедшее "казнью".

Кочанова родилась в 1985 году. В 2007-м модель стала победительницей конкурса красоты "Мисс Болгария", в том же году представив свою страну на смотре "Мисс Вселенная" в Мексике. Девушка отличилась длинным шлейфом громких романов с артистами и спортсменами - тянуться он начал, когда Кочановой едва исполнилось шестнадцать.

В болгарской "желтой" прессе приключения пары, вполне смахивающие на сюжет "мыльной оперы", сочно освещены.

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