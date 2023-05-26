На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов наложило обеспечительные меры на 136 банковских счета семьи. Как уточнили в пятницу ТАСС в правоохранительных органах, арест на сотни миллионов рублей на счетах супругов был наложен в таких кредитных учреждениях, как АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Альфа-Банк", АО "Райффайзенбанк" и других банках.