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На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей

Следствие в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем около 1 млрд рублей налогов наложило обеспечительные меры на 136 банковских счета семьи. Как уточнили в пятницу ТАСС в правоохранительных органах, арест на сотни миллионов рублей на счетах супругов был наложен в таких кредитных учреждениях, как АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Альфа-Банк", АО "Райффайзенбанк" и других банках.

На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей
© РИА Новости

"В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также Блиновского, которые были открыты в различных столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте", - рассказал собеседник агентства.

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По его словам, речь идет об обеспечительных мерах счетов в таких кредитных учреждениях, как АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Альфа-Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", АО КБ "Ситибанк", Московском кредитном банке (ПАО), АО "Всероссийский банк развития регионов", ПАО "Совкомбанк", в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", "Газпромбанк" (АО). Ранее арест был наложен на несколько счетов супругов Блиновских в банках АО Российский Сельскохозяйственный банк, АО Альфа-Банк, АО Севергазбанк, АКБ Фора-Банк, а также ПАО МТС Банк.

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