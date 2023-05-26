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Стали известны детали об атаковавших Краснодар дронах

Краснодар был атакован двумя дронами китайской модели Mugin-5 Pro, переделанными в камикадзе. Детали о беспилотниках появились у Telegram-канала SHOT.

Как пишет автор поста, обломки летательных аппаратов осмотрели эксперты. Mugin-5 Pro способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки. Дрон развивает скорость до 150 километров в час, а максимальная дальность его полета составляет около 400 километров, что примерно равняется расстоянию от Краснодара до зоны спецоперации.

Причиной взрыва в Краснодаре стало падение двух беспилотников

В ночь на 26 мая в Краснодаре произошел взрыв. Предварительно сообщалось, что город был атакован с помощью беспилотников. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он отчитался, что были повреждены здания на Морской улице. Мирные жители не пострадали.

Момент атаки одного из беспилотников сняли на видео. На кадрах видно, как аппарат взрывается у основания сотовой вышки, расположенной возле жилого дома. По данным SHOT, именно в нее и целились дроны.

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