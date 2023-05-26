Пропала жена известного легкоатлета Дмитрия Бартенева

Супруга легкоатлета Дмитрия Бартенева пропала во время его утренней пробежки. Полиция начала проверку. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

По словам Бартенева, утром он как обычно вышел на пробежку, супруга Светлана осталась дома. В этот момент она гладила вещи. Однако, когда мужчина вернулся, ее уже не было. Спортсмен не стал поднимать панику, подумав, что жена ушла по делам. При этом ее мобильный телефон остался дома.