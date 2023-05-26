$79.98+0.0285.88-0.32

Пропала жена известного легкоатлета Дмитрия Бартенева

Супруга легкоатлета Дмитрия Бартенева пропала во время его утренней пробежки. Полиция начала проверку. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Пропала жена известного легкоатлета Дмитрия Бартенева
© globallookpress.com

По словам Бартенева, утром он как обычно вышел на пробежку, супруга Светлана осталась дома. В этот момент она гладила вещи. Однако, когда мужчина вернулся, ее уже не было. Спортсмен не стал поднимать панику, подумав, что жена ушла по делам. При этом ее мобильный телефон остался дома.

Когда к вечеру Светлана не вернулась, Бартенев пошел к метро, где жена обычно оставляла свой автомобиль. Однако машины на месте не оказалось. Nissan нашелся на соседней улице, но Светланы в нем не было. Ранее без предупреждения женщина не уходила из дома. В настоящее время полиция ведет ее поиск.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий