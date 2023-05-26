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Россиянин едва не зарезал жену на глазах у прохожих и попытался покончить с собой

В Московской области местный житель напал на жену с ножом, а после пытался покончить с собой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин едва не зарезал жену на глазах у прохожих и попытался покончить с собой
© РИА Новости

Инцидент произошел 25 мая возле магазина в селе Дарна в Истре. По данным источника, между супругами произошел конфликт, после чего россиянин изрезал жену прямо на глазах у прохожих. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшую удалось спасти: ее госпитализировали в бессознательном состоянии.

После этого мужчина совершил неудачную попытку суицида и бросился на полицейского, который попытался задержать его. В результате правоохранителю пришлось применить табельное оружие.

С ножевыми и огнестрельными ранениями дебошира доставили в больницу. Предварительно установлено, что россиянин страдает психическим расстройством.

Ранее стало известно, что житель Ивановской области облил соседа кипятком и поджег из-за отказа дать деньги в долг.

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