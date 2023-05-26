Причиной взрыва в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Причиной утренних взрывов на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — добавил он.

Кондратьев поблагодарил спецслужбы за оперативную работу. Следственные мероприятия на месте продолжаются. В ближайшее время власти помогут восстановить повреждения и окажут всю необходимую помощь жителям Краснодара, чье мущество пострадало в результате взрыва.