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Названа причина взрыва в Краснодаре

Причиной утренних взрывов на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Причиной взрыва в Краснодаре стало падение двух беспилотников
© ТАСС

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — добавил он.

Кондратьев поблагодарил спецслужбы за оперативную работу. Следственные мероприятия на месте продолжаются. В ближайшее время власти помогут восстановить повреждения и окажут всю необходимую помощь жителям Краснодара, чье мущество пострадало в результате взрыва.

Напомним, что ранним утром в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морская. Мэр города Евгений Наумов заявлял, что повреждения получили офисное здание и жилой дом — в пятиэтажке по адресу Гаражная, 77/1 были частично выбиты окна.

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